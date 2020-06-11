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Умерла участница шоу «Успех» Ирина Богановская

Сегодня, 15:01

Певица так и не смогла вернуться на Родину из клиники в Германии.

Фото vk.com  

10 июня стало известно о смерти участницы популярного вокального шоу «Успех», Ирины Богановской в возрасте 30 лет. Она скончалась в клинике в Мюнхене, сражаясь с тяжелой болезнью — саркомой Юинга.

Этот диагноз впервые Ирине поставили еще в детском возрасте, тогда ей исполнилось всего 9 лет. В то время стараниями врачей, казалось, болезнь отступила, но через время проявилась в новой форме. «Я жила больше десяти лет с мыслями о том, что больше не буду болеть, однако все повторилось в новой форме у меня нашли огромную опухоль в легком», — делилась девушка в интервью журналу «СтарХит». В то время певица решила остаться в Москве, но лечение не принесло нужного результата.

В 20 лет девушка начала серьезно заниматься музыкой, писать и петь лирические песни. Несмотря на боли, Ирина участвовала в шоу «Успех» на СТС. За свою жизнь она перенесла 12 операций. Певица вспоминала, как в школе все над ней смеялись, потому что она ходила в платочке. Богановская считала, что болезнь ее закалила и сделала более жесткой. Она мечтала открыть свою школу вокала, чтобы там учились дети-инвалиды.

Ирина лечилась в Израиле, прошла там курс химиотерапии. Последнее время находилась на лечении в Германии. В мае была проведена операция из-за опухоли в головном мозге. 8 июня врачи оценили состояние как критическое из-за кровоизлияния, Ирина впала в кому.

Вернуться в Москву девушка так и не смогла из-за тяжелого состояния. Перевозить ее было опасно. Родственники и знакомые собирали деньги и надеялись на выздоровление певицы. «Но вчера наша Ира умерла», — поделились близкие певицы.


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