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26 лет — средний возраст финансовой независимости россиян

Сегодня, 14:44

Исследование проводила компания «Сбербанк Управление активами».

По результатам исследования, проведенного в мае, выяснилось, что средний возраст финансовой независимости россиян — 26 лет.

В восточной части страны и в Сибири люди «становятся на ноги» на несколько лет раньше. Например, в Хабаровске жители перестают нуждаться в помощи родителей к 24,9 годам. В Новосибирске и Владивостоке, а также в Иркутске и Махачкале возраст «самостоятельности» наступает в 25 лет.

В Ростове-на-Дону и Астрахани дети нуждаются в родителях в среднем до 27 с половиной лет. Столица и культурная столица страны, Москва и Петербург, в результате исследования показали цифру в 26 лет.

Несмотря на то, зависимы дети финансово от родителей или нет, больше 50% из них всё равно помогают своим чадам. В Казани этот показатель составляет 35%.

Есть и обратная сторона вопроса: 62% опрошенных сказали, что помогают своим пожилым родственникам и родителям.


Ангелина Соколовская

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