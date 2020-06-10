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Почти 14% россиян оказались иммунными к коронавирусу

Сегодня, 16:47

Тестирование прошли 650 тысяч человек в 46 регионах.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, исследование на предмет поиска антител к коронавирусу дало положительный результат. Почти 14% россиян оказались иммунными к коронавирусу. Об этом говорят результаты масштабного тестирования, которого проходило в 46 регионах России. Такой результат получился благодаря проведению теста на 650 тысячах россиян. Попова добавляет, что формирование иммунитета тем сильнее, чем моложе человек.

Проще говоря, у детей иммунитет формируется наиболее сильно. Так, у молодёжи возрастом до 17 лет иммунитет выявлен почти у 20%, среди россиян от 18 до 64 лет это уже 14%, а в возрасте от 65 — 11%. На основе этого Попова подметила, что в наибольшей группе риска пожилые россияне.

Данное тестирование было выборочным, а началось с 15 мая. С 27 мая каждый желающий может провериться на наличие антител. Из-за результатов тестирования московские власти пересмотрели критерии, согласно которым жителям и гостям столицы рекомендовали соблюдение двухнедельной самоизоляции.


Милорад Васич

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