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KFC откроет в Москве ресторан без живых работников

Сегодня, 16:13

Обслуживать людей будут с помощью роботов.

KFC откроет в Москве «ресторан будущего». Никаких кассиров, официантов — только терминалы. Вот такой ресторан без живых работников. Для получения заказа придётся пройти биометрическую идентификацию, после которой клиенту назначат уникальный код, который используется при оплате.

Обслуживание будет проводиться с помощью роборуки и конвейеров. Из кухни заказ следует на конвейерной ленте, затем его роборука сортирует по ячейкам, после чего можно забрать заказанное блюдо. После идентификации по лицу. Естественно, можно заказать еду заранее. Но не только обслуживающими роботами заведение будет полниться. Готовить пищу будет человек, в зале присутствуют охранники, да и менеджер на связи — технологии не отработаны, во избежание каких-то внезапных проблем.


Святослав Суздальский

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