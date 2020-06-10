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Роскачество предупредило россиян о продуктах с кишечной палочкой

Сегодня, 14:12

Избежать отравлений в жаркую погоду легко.

В первую очередь, Роскачество предупредило россиян о продуктах, которые чаще всего несут в себе бактерии. Это покупка парного молока с рук, нарезка сыров или мяса в супермаркетах. Заразиться кишечной палочкой они могут при ненадлежащем хранении или плохом санитарном состоянии производства.

Например, нож, которым делается нарезка, не стерилизуют между нарезанием продуктов и если хоть в одном будет кишечная палочка — она перейдёт на все остальные. В сырых овощах, фруктах, зелени, мясных полуфабрикатах и молочных продуктах тоже может завестись бактерия. А чтобы избавиться от неё, следует провести термическую обработку — вредный микроорганизм погибает при 60 градусов Цельсия за 15 минут. Поэтому если есть хоть малейшие подозрения в заражённости продукта — лучше его обработать температурой. И, конечно же, не стоит забывать мыть руки по приходу домой.


Святослав Суздальский

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