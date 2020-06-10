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МЭА прогнозирует падение спроса на газ на 150 млрд кубометров

Сегодня, 11:39

Спад признан крупнейшим как в 2020 году, так и за всю историю.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), ожидается рекордное для 2020 года снижение мирового спроса на газ. МЭА прогнозирует падение спроса на 4%, что равно 150 млрд кубометров. В отчёте МЭА указывается, что это крупнейшее ежегодное снижение за всю историю газового рынка. Причиной тому назван коронавирусный кризис. Из-за этого спрос будет падать на 75 миллиардов кубометров ежегодно вплоть до 2025 года.

Но также аналитики МЭА счиают, что эта ситуация поправима, если цены на газ снизить уже начиная с 2021 года. При таком раскладе спрос будет повышаться ежегодно от 1,5% до 2,5%. И с 2025 года Россия войдёт в тройку лидеров поставщиков газа, соревнуясь только с США. А главным потребителем газа будет оставаться Китай.

Вместе с тем Европа с каждым годом всё больше потребляет газа. Так, с начала 2020 года объёмы торговли отечественным газом увеличились на 8,5%. И две трети потребителей страны Европы.


Милорад Васич

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