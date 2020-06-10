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Танцующий миллионер купил особняк своей мечты

Сегодня, 11:15

Джанлука Вакки купил жилплощадь в Болонье.

Известный миллионер Джанлука Вакки переехал в Италию вместе со своей беременной возлюбленной Шэрон. После того, как танцующий миллионер закончил обживать особняк своей мечты, он продемонстрировал его публике.

Вилла L'eremita, расположенная в Болонье, по словам Джанлуки, соответствует его детским мечтам. Это огромная территория с двумя бассейнами и двумя зелёными участками, также имеется и зона отдыха. Шэрон и Джанлука будут растить в этом доме своего первенца.

Пешком по территории имения Вакки не передвигается, поскольку это занимает слишком много сремени. Для этих целей предназначен мотоцикл или микроавтобус. 

Помимо условий, необходимых для жизни, миллионер купил в особняк картины, бильярд, тренажёры для занятия спортом. Так он сможет поддерживать физическую форму. Интересно, что одно из помещений предназначено для криокамеры.


Ангелина Соколовская

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