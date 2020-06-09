В Telegram-канале он провёл голосование, где большинство «за» отправку артиста в тюрьму.

На Смоленской площади произошло ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Результатом стала гибель водителя, с которым столкнулся нетрезвый актёр. В русскоязычном сегменте интернета реакция последовала незамедлительно. Так, телеведущий Владимир Соловьёв назвал Ефремова «пьяной сволочью». А в своём Telegram-канале он провёл анонимное голосование, где уже тысячи человек проголосовали «за» отправку артиста в тюрьму.

Соловьёв в своём блоге называет произошедшее «пьяным ДТП» и умышленным убийством. За это, по его словам, должны дать 15 лет. Ведущий добавляет, что Ефремова следовало посадить ещё раньше. На данный момент установлено, что Михаил действительно виновен в гибели водителя фургона Сергея Захарова. Актёр пересёк двойную сплошную, на полной скорости выехав на встречную и тем самым спровоцировав столкновение.

Сначала МВД возбудило уголовное дело по статье о нарушении ПДД, за что актёру светило до 7 лет колонии. Но пока актёр отправился домой ожидать суда благодаря подписке о невыезде, стало известно, что Сергей Захаров скончался. Дело осложнилось и теперь артисту грозит до 12 лет.

Ефремов ранее сетовал на то, что карантин мешает ему в полной мере употреблять спиртное. В своем Telegram-канале и утреннем эфире на радио Соловьев выражает явный гнев по поводу ДТП с Ефремовым.

Милорад Васич