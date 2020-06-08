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Главная страница | Общество | Российские учёные получили координаты Южного магнитного полюса

Российские учёные получили координаты Южного магнитного полюса

Сегодня, 16:57

Точку назовут после окончания всех подсчётов.

Российские учёные получили точные координаты Южного магнитного полюса Земли. Данную информацию сообщает представитель пресс-службы Росгеологии.

Сегодня в Кронштадт вернулся исследовательский корабль «Адмирал Владимирский». Полгода членами экипажа проводились геофизические замеры в зоне Южного океана, охватывающего воды Тихого, Индийского и Атлантического океанов. Главной целью научной экспедиции стало обнаружение точных координат Южного магнитного полюса, который в отличие от географического Южного полюса, постоянно меняет расположение.

В Росгеологии объяснили, что все полученные геофизические измерения должны пройти камеральную обработку и предаться сравнительному анализу. Только после этого будет названа точная точка расположения Южного магнитного полюса планеты. По словам представителей организации, российские учёные приняли участие в важной экспедиции. Последний раз определением Южного магнитного полюса занимались австралийцы в 2000 году.

Точное расположение магнитных полюсов Земли имеет высоко значение. На них основана система навигации по компасу. Магнитное поле влияет на спутниковую связь, которая на сегодняшний день имеет широкое распространение в мире. Движение полюсов может влиять на климат планеты. Поэтому учёные должны понимать, где находятся магнитные полюса, и как они движутся. Магнитное поле Земли имеет важное защитное значение. Только оно отгораживает всё живое от солнечной радиации.


Антон Жилин

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