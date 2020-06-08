Почему Blizzard рискует обанкротить себя политической активностью

От редактора

Почему Blizzard рискует обанкротить себя политической активностью

Пытаясь угодить всем трендам и протестам, компания наносит вред своей репутации.

Apple побила собственный рекорд стоимости

Мнение

Apple побила собственный рекорд стоимости

Цена одной акции компании достигла $331,5.

Пандемия заставит Россию бороться с безработицей по примеру США

Мнение

Пандемия заставит Россию бороться с безработицей по примеру США

Опыт перевода сотрудников на удалённую работу поможет сэкономить в период восстановления экономики…

Сюжеты:

Использование Интернета в пожилом возрасте делает мужчин умнее Ученые упростили метод создания голограмм Ученые создали полимерное покрытие для борьбы с грибками Эксперт раскритиковал обвинения Билла Гейтса в «чипировании» Новый антибиотик способен победить самые устойчивые бактерии Средиземноморскую диету рекомендуют для защиты и лечения от депрессии Перерастающие в революцию беспорядки в США развалят страну на автономные штаты Высокие запросы Безрукова и его отказ от съемок в «Бригаде-2» лишил фильм последнего шанса на успех Китайский закон о национальной безопасности провоцирует холодную войну между Гонконгом и США Екатерина Скулкина выбрала карьеру, «отодвинув» сына на «второй план» Новая вспышка на Солнце приведёт к увеличению магнитных бурь В МФТИ открыли новый способ лечения рака желудка
Главная страница | Общество | Депутаты ЛДПР предложили ввести почасовую оплату труда с января 2021 года

Депутаты ЛДПР предложили ввести почасовую оплату труда с января 2021 года

Сегодня, 10:29

Минимальная ставка за неполный рабочий день будет составлять не меньше 150 рублей в час.

Депутаты партии ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым и членом Совета Федерации Сергеем Леоновым предложили с января 2021 года в России ввести почасовую оплату труда. Соответствующий законопроект передали на рассмотрение в Госдуму с объяснением, что новая система оплаты позволит работникам не лишиться доходов в условиях карантина из-за пандемии.

«В целях решения обозначенных выше проблем предлагается для исчисления оплаты труда работника при заключении с ним срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени установить с 1 января 2021 года минимальный почасовой уровень оплаты труда в сумме 150 рублей в час, который превышает уровень оплаты труда в месяц, исчисленный из МРОТ» — говорится в пояснительном сообщении к проекту нового закона.

Представители ЛДПР поясняют, что согласно расчётам МРОТ на сегодняшний день почасовая ставка вдвое меньше предлагаемой. Так, на май 2020 года оплата труда составляла в среднем 89 рублей, на июнь — 65 рублей. Подняв ставку до 150 рублей за час работы при условии трудового договора на неполный рабочий день депутаты ЛДПР намерены лишить возможности работодателей получать необоснованную прибыль за счёт низкой оплаты труда, невыплаты расходов НДФЛ и переводов в пенсионный фонд. В законопроекте указывается, что минимальная почасовая ставка будет подвергаться ежегодной индексации согласно показателям роста потребительских цен за прошедший год.

Стоит отметить, что в 2018 году ЛДПР уже выступала инициатором аналогичного закона. Тогда депутаты предлагали к рассмотрению минимальную ставку 100 рублей в час. Законопроект в Госдуме не поддержали, считая, что новая система оплаты труда будет выгодна только работодателям, а сам закон нарушает гарантии работников на заработную плату.


Ирен Громова

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
В Ленобласти к осени 2021 года у школьников останется только первая смена
В Ленобласти к осени 2021 года у школьников останется только первая смена

 Реализовать план могут 20 новых школ в регионе.

Банки просят отсрочить полный переход на российский софт до 2023 года
Банки просят отсрочить полный переход на российский софт до 2023 года

 В противном случае страна рискует понести убытки на несколько миллиардов рублей.

Губернатор Воронежской области заявил о росте зарплат на 8,6%
Губернатор Воронежской области заявил о росте зарплат на 8,6%

Суммы выросли благодаря росту поступлений от налогов.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости