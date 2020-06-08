Депутаты ЛДПР предложили ввести почасовую оплату труда с января 2021 года

Минимальная ставка за неполный рабочий день будет составлять не меньше 150 рублей в час.

Депутаты партии ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым и членом Совета Федерации Сергеем Леоновым предложили с января 2021 года в России ввести почасовую оплату труда. Соответствующий законопроект передали на рассмотрение в Госдуму с объяснением, что новая система оплаты позволит работникам не лишиться доходов в условиях карантина из-за пандемии.

«В целях решения обозначенных выше проблем предлагается для исчисления оплаты труда работника при заключении с ним срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени установить с 1 января 2021 года минимальный почасовой уровень оплаты труда в сумме 150 рублей в час, который превышает уровень оплаты труда в месяц, исчисленный из МРОТ» — говорится в пояснительном сообщении к проекту нового закона.

Представители ЛДПР поясняют, что согласно расчётам МРОТ на сегодняшний день почасовая ставка вдвое меньше предлагаемой. Так, на май 2020 года оплата труда составляла в среднем 89 рублей, на июнь — 65 рублей. Подняв ставку до 150 рублей за час работы при условии трудового договора на неполный рабочий день депутаты ЛДПР намерены лишить возможности работодателей получать необоснованную прибыль за счёт низкой оплаты труда, невыплаты расходов НДФЛ и переводов в пенсионный фонд. В законопроекте указывается, что минимальная почасовая ставка будет подвергаться ежегодной индексации согласно показателям роста потребительских цен за прошедший год.

Стоит отметить, что в 2018 году ЛДПР уже выступала инициатором аналогичного закона. Тогда депутаты предлагали к рассмотрению минимальную ставку 100 рублей в час. Законопроект в Госдуме не поддержали, считая, что новая система оплаты труда будет выгодна только работодателям, а сам закон нарушает гарантии работников на заработную плату.

Ирен Громова