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Под Воронежем администрация решила ввести плату за воду из колонок

Сегодня, 10:37

Причиной решения послужил её перерасход в дачный сезон.

Жителей села Новая Усмань оставили без воды в общественных колонок. К этому привели высокие расходы на «общее» водоснабжение. Из-за этого под Воронежем администрация решила ввести плату за воду из колонок. На данный момент они перекрыты в санитарных целях.

Как сообщают представители Новоусманского района, в районе расположено шесть общественных колонок, которые не функционируют из-за ограничений, связанных с COVID-19. Тем не менее, даже после снятия ограничений вода из крана польётся не сразу. Районные власти рассматривают способы взимания платы за использование воды в колонках.

Такое решение вызвано высоким расходом воды — в дачный сезон одна колонка может обойтись казне на сумму до миллиона рублей, отметили в администрации. Это обусловлено дачным сезоном, и огородниками, которые используют общую воду для полива.

Пока отсутствует механизм превращения общественных колонок. Не исключено, что стоимость воды из них будет включена в обычные коммунальные квитанции, или доступ к колонке потребует платы на месте.


Дмитрий Кошевой

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