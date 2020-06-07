Минобороны: Поступление в военные вузы будет проходить в региональных военкоматах

Правила изменились в связи с пандемией коронавируса.

В 2020 году все абитуриенты, желающие поступить в военные вузы страны, смогут пройти отбор в своём городе. Поступление будет проходить в региональных военкоматах. Данная информация озвучена Минобороны РФ.

В ведомстве объяснили, что в военные комиссариаты будут отправляться специальные вступительные комиссии. В состав таких приёмных комиссий войдут сотрудники военных вузов, психологи и специалисты физподготовки. При отборе кандидатов будут учитываться и результаты ЕГЭ. Данные изменения во вступительную кампанию обусловлены пандемией коронавируса.

В Министерстве обороны рассказали, что все желающие поступить в военный вуз должны обратиться в военкомат по месту прописки. Узнать подробнее о необходимых документах для поступления можно на сайтах учебных заведений. Выездная приёмная комиссия приступит к отбору абитуриентов с 15 июля. Военные вузы будут отбирать студентов с 25 июля по 10 августа, опираясь на оценку выездных комиссий. Всем абитуриентам будут сообщаться итоги отбора, вне зависимости от результата. Учебный год планируют начать по расписанию, 1 сентября.

Антон Жилин