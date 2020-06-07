Почему Blizzard рискует обанкротить себя политической активностью

От редактора

Почему Blizzard рискует обанкротить себя политической активностью

Пытаясь угодить всем трендам и протестам, компания наносит вред своей репутации.

Apple побила собственный рекорд стоимости

Мнение

Apple побила собственный рекорд стоимости

Цена одной акции компании достигла $331,5.

Пандемия заставит Россию бороться с безработицей по примеру США

Мнение

Пандемия заставит Россию бороться с безработицей по примеру США

Опыт перевода сотрудников на удалённую работу поможет сэкономить в период восстановления экономики…

Сюжеты:

Ученые создали полимерное покрытие для борьбы с грибками Эксперт раскритиковал обвинения Билла Гейтса в «чипировании» Новый антибиотик способен победить самые устойчивые бактерии Средиземноморскую диету рекомендуют для защиты и лечения от депрессии Перерастающие в революцию беспорядки в США развалят страну на автономные штаты Высокие запросы Безрукова и его отказ от съемок в «Бригаде-2» лишил фильм последнего шанса на успех Китайский закон о национальной безопасности провоцирует холодную войну между Гонконгом и США Екатерина Скулкина выбрала карьеру, «отодвинув» сына на «второй план» Новая вспышка на Солнце приведёт к увеличению магнитных бурь В МФТИ открыли новый способ лечения рака желудка В MIT создали «мягких» роботов, способных собирать чипсы Физики знают, как создать вещество из света
Главная страница | Общество | Минобороны: Поступление в военные вузы будет проходить в региональных военкоматах

Минобороны: Поступление в военные вузы будет проходить в региональных военкоматах

Сегодня, 13:05

Правила изменились в связи с пандемией коронавируса.

В 2020 году все абитуриенты, желающие поступить в военные вузы страны, смогут пройти отбор в своём городе. Поступление будет проходить в региональных военкоматах. Данная информация озвучена Минобороны РФ.

В ведомстве объяснили, что в военные комиссариаты будут отправляться специальные вступительные комиссии. В состав таких приёмных комиссий войдут сотрудники военных вузов, психологи и специалисты физподготовки. При отборе кандидатов будут учитываться и результаты ЕГЭ. Данные изменения во вступительную кампанию обусловлены пандемией коронавируса.

В Министерстве обороны рассказали, что все желающие поступить в военный вуз должны обратиться в военкомат по месту прописки. Узнать подробнее о необходимых документах для поступления можно на сайтах учебных заведений. Выездная приёмная комиссия приступит к отбору абитуриентов с 15 июля. Военные вузы будут отбирать студентов с 25 июля по 10 августа, опираясь на оценку выездных комиссий. Всем абитуриентам будут сообщаться итоги отбора, вне зависимости от результата. Учебный год планируют начать по расписанию, 1 сентября.


Антон Жилин

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Эксперт из Avia.pro объяснил новые правила для российских авиакомпаний
Эксперт из Avia.pro объяснил новые правила для российских авиакомпаний

Пассажирам будут предоставлять маски и перчатки, а в аэропортах будут измерять температуру.

Петербург получит более 240 млн рублей для малого и среднего бизнеса
Петербург получит более 240 млн рублей для малого и среднего бизнеса

Ещё 271 млн предпринимателям выделят в качестве помощи пострадавшим из-за ограничений в период коронавируса.

ЦИК и Роспотребнадзор обсуждают возможность голосования по Конституции на улице в палатках
ЦИК и Роспотребнадзор обсуждают возможность голосования по Конституции на улице в палатках

Для большей безопасности хотят плебисцит растянуть на несколько дней.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости