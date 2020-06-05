Чехия объявила персонами нон-грата двух дипломатов России из-за дела о яде

От редактора

Чехия объявила персонами нон-грата двух дипломатов России из-за дела о яде

Якобы они угрожали чешским политикам отравлением рицином.

Московские выпускники напишут сочинение 8 июня для получения допуска к ЕГЭ

Мнение

Московские выпускники напишут сочинение 8 июня для получения допуска к ЕГЭ

В итоговом сочинении также примут участие выпускники и студенты средних специальных учебных…

Почему Blizzard рискует обанкротить себя политической активностью

Мнение

Почему Blizzard рискует обанкротить себя политической активностью

Пытаясь угодить всем трендам и протестам, компания наносит вред своей репутации.

Сюжеты:

Высокие запросы Безрукова и его отказ от съемок в «Бригаде-2» лишил фильм последнего шанса на успех Китайский закон о национальной безопасности провоцирует холодную войну между Гонконгом и США Екатерина Скулкина выбрала карьеру, «отодвинув» сына на «второй план» Новая вспышка на Солнце приведёт к увеличению магнитных бурь В МФТИ открыли новый способ лечения рака желудка В MIT создали «мягких» роботов, способных собирать чипсы Физики знают, как создать вещество из света Отсутствие реальных запасов нефти провоцирует ежегодный рост цен на автомобильное топливо СМИ: Государственные пособия в размере МРОТ вогнали бизнесмена, пожелавшего остаться анонимным, в долги Медики назвали самые вредные сыры при гипертонии Ученые объяснили, при каком условии собака спасет своего хозяина Ученые Бурятии и Приморья создали экологичный токопроводящий бетон
Главная страница | Общество | Московские выпускники напишут сочинение 8 июня для получения допуска к ЕГЭ

Московские выпускники напишут сочинение 8 июня для получения допуска к ЕГЭ

Сегодня, 17:15

В итоговом сочинении также примут участие выпускники и студенты средних специальных учебных заведений.

Согласно Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, московские выпускники напишут сочинение 8 июня для получения допуска к ЕГЭ. Такая дата предусмотрена, чтобы дать возможность получить доступ к ЕГЭ как и получившим незачёт, не сумевшим попасть на экзамен, так и не завершившим экзаменационное задание по уважительной причине. Возможность принять участие также появится у выпускников прошлых лет и студентов средних специальных учебных заведений.

На сайте mos.ru участники итогового сочинения получат уведомления касательно обновления правил о регистрации не позже 5 июня. Там же их известят и о результатах сочинения. Проходить изложение будет в дистанционном режиме. Сообщается о защите контрольных измерительных материалов и о личных данных участвующих.

Успешная сдача изложения является обязательным критерием получения допуска к ЕГЭ этого года, который стартует 3 июля. Столичный департамент образования и науки докладывает, что в ЕГЭ примут участие 57,5 тысяч выпускников.


Милорад Васич

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Ко Дню защиты детей московские музеи и галереи проведут развлекательные онлайн-встречи
Ко Дню защиты детей московские музеи и галереи проведут развлекательные онлайн-встречи

 С 31 мая по 1 июня взрослые и дети смогут принять участие в мастер-классах, лекциях, викторинах и виртуальных экскурсиях.

Выпускники из Екатеринбурга спели под аккомпанемент Урганта на «Первом канале»
Выпускники из Екатеринбурга спели под аккомпанемент Урганта на «Первом канале»

 Комичное исполнение песни о прощании со школой прославила двух девятиклассников.

В Башкирии чиновники изменили правила получения «детских» выплат
В Башкирии чиновники изменили правила получения «детских» выплат

С 1 июня пособия на детей от 3 до 7 лет дадут и безработным.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости