В итоговом сочинении также примут участие выпускники и студенты средних специальных учебных заведений.

Согласно Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, московские выпускники напишут сочинение 8 июня для получения допуска к ЕГЭ. Такая дата предусмотрена, чтобы дать возможность получить доступ к ЕГЭ как и получившим незачёт, не сумевшим попасть на экзамен, так и не завершившим экзаменационное задание по уважительной причине. Возможность принять участие также появится у выпускников прошлых лет и студентов средних специальных учебных заведений.

На сайте mos.ru участники итогового сочинения получат уведомления касательно обновления правил о регистрации не позже 5 июня. Там же их известят и о результатах сочинения. Проходить изложение будет в дистанционном режиме. Сообщается о защите контрольных измерительных материалов и о личных данных участвующих.

Успешная сдача изложения является обязательным критерием получения допуска к ЕГЭ этого года, который стартует 3 июля. Столичный департамент образования и науки докладывает, что в ЕГЭ примут участие 57,5 тысяч выпускников.

Милорад Васич