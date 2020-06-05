Московские выпускники напишут сочинение 8 июня для получения допуска к ЕГЭ

В итоговом сочинении также примут участие выпускники и студенты средних специальных учебных заведений.
На сайте mos.ru участники итогового сочинения получат уведомления касательно обновления правил о регистрации не позже 5 июня. Там же их известят и о результатах сочинения. Проходить изложение будет в дистанционном режиме. Сообщается о защите контрольных измерительных материалов и о личных данных участвующих.
Успешная сдача изложения является обязательным критерием получения допуска к ЕГЭ этого года, который стартует 3 июля. Столичный департамент образования и науки докладывает, что в ЕГЭ примут участие 57,5 тысяч выпускников.