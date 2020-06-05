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Стационары и поликлиники Подмосковья с 8 июня заработают в плановом режиме

Сегодня, 16:59

Для стационаров, задействованных в лечение пациентов с COVID-19, условия пока не изменятся.

Пресс-служба Подмосковного Минздрава сообщила, что стационары и поликлиники Подмосковья заработают в плановом режиме с 8 июня. Медучреждения смогут оказывать плановую помощь всем пациентам, включая тех, кому необходима госпитализация.

Также в министерстве отметили, что возобновят работу узкопрофильные специалисты. Это касается кардиологии, хирургии, неврологии, травматологии, дерматовенерологии, фтизиатрии, психиатрии и наркологии, уточнила глава Минздрава области Стригункова.


Шура Альтшуль

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