Disney возобновит съемки сериала «Ванда/Вижн» от Marvel уже в июле

Пол Беттани отказался от встречи с поклонниками из-за возврата к работе над сериалом.

Актер должен был участвовать в популярном фестивале Tampa Bay Comic Convention, посвещённому комиксам и поп-культуре, с 10 по 12 июля в штате Флорида.

Организаторы конвента в Facebook сообщили, что представитель Пола Беттани отменил участие актера в мероприятии, потому что Disney в июле возобновит съемки сериала «Ванда/Вижн».

Ранее Элизабет Олсен, которая исполняет роль Ванды, призналась, что преданные фанаты узнают много нового о ее героине, чего не было в комиксах и поймут почему персонажа зовут Алой Ведьмой, и в чем их различие с Вандой.

На данный момент у сериала нет точной даты премьеры. Ранее сообщалось, что «Ванда/Вижн» выпустят на потоковом сервисе Disney+ осенью 2020 года. Но из-за пандемии многие съемки пришлось остановить, в том числе и про супергеройскую парочку, поэтому релиз может быть перенесён на поздние даты.

Остаётся неизвестным вернуться ли персонажи Элизабет и Пола в полнометражные фильмы Marvel.