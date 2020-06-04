66 медикам Гатчинской больницы не выплатили 1,5 млн рублей за больных CoViD-19

Выплаты медработникам оказались сильно занижены.

После того, как бригады скорой помощи адресовали несколько видеообращений президенту, прокуратура начала подробно проверять статус денежных выплат за больных CoViD-19. Оказалось, что и 66 медикам Гатчинской клинической межрайонной больницы не выплатили в среднем 22,5 тысяч рублей на человека. Суммарная сумма составляет 1,5 млн рублей.

Медики получили выплаты, но гораздо меньше. Это произошло из-за неправильного расчёта времени, проведённого в условиях повышенной опасности для собственного здоровья — с теми, кто болел или болеет коронавирусом CoViD-19.

Проверку назначил прокурор области Борис Марков. Без должной проверки прокуратуры работники не смогли бы добиться справедливой оплаты. К слову, деньги должны были прийти ещё в апреле, больше месяца назад. Однако теперь стимулирующие гонорары медикам Гатчинской МКБ выданы в правильном по расчётам объёме.

Президент Владимир Путин ранее также отметил, что не давал указаний рассчитывать время работы с CoViD-пациентами до минут.

Ангелина Соколовская