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Главная страница | Общество | 66 медикам Гатчинской больницы не выплатили 1,5 млн рублей за больных CoViD-19

66 медикам Гатчинской больницы не выплатили 1,5 млн рублей за больных CoViD-19

Сегодня, 17:34

Выплаты медработникам оказались сильно занижены.

После того, как бригады скорой помощи адресовали несколько видеообращений президенту, прокуратура начала подробно проверять статус денежных выплат за больных CoViD-19. Оказалось, что и 66 медикам Гатчинской клинической межрайонной больницы не выплатили в среднем 22,5 тысяч рублей на человека. Суммарная сумма составляет 1,5 млн рублей.
Медики получили выплаты, но гораздо меньше. Это произошло из-за неправильного расчёта времени, проведённого в условиях повышенной опасности для собственного здоровья — с теми, кто болел или болеет коронавирусом CoViD-19.
Проверку назначил прокурор области Борис Марков. Без должной проверки прокуратуры работники не смогли бы добиться справедливой оплаты. К слову, деньги должны были прийти ещё в апреле, больше месяца назад. Однако теперь стимулирующие гонорары медикам Гатчинской МКБ выданы в правильном по расчётам объёме.
Президент Владимир Путин ранее также отметил, что не давал указаний рассчитывать время работы с CoViD-пациентами до минут.


Ангелина Соколовская

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