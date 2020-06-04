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На развязке МКАД и Волоколамского шоссе построят помост

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На развязке МКАД и Волоколамского шоссе построят помост

Строить будут сразу три эстакады.

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На развязке МКАД и Волоколамского шоссе построят помост

Сегодня, 13:41

Строить будут сразу три эстакады.

3 июня закончили монтаж эстакады по Рижскому направлению над МЖД, которая находится под развязкой МКАД и Волоколамского шоссе.

Данный помост поможет проезжать с внешней боковой стороны и съезжать с шоссе в направлении области.

Главный руководитель процесса Рафик Загрутдинов из Департамента столицы сказал, что построят сразу три эстакады. Это будет боковой проезд извне, который закончили монтировать, разворот с внутренней стороны МКАД на внешнюю и съезд налево в сторону центра города.

Мэр Москвы Собянин подметил в феврале этого года, что строительство на развязке эстакады завершено на 40%, а полное окончание работ планируют на ноябрь следующего года.

По расчётам строителей, благодаря улучшениям развязки МКАД и Волоколамского шоссе около миллиона человек дополнительно смогут пользоваться удобствами дорог.

В 2021 году планируют начать реконструкции ещё пяти дорожных развязок в том же месте.


Ангелина Соколовская

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