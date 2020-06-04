На развязке МКАД и Волоколамского шоссе построят помост

Строить будут сразу три эстакады.
3 июня закончили монтаж эстакады по Рижскому направлению над МЖД, которая находится под развязкой МКАД и Волоколамского шоссе.
Данный помост поможет проезжать с внешней боковой стороны и съезжать с шоссе в направлении области.
Главный руководитель процесса Рафик Загрутдинов из Департамента столицы сказал, что построят сразу три эстакады. Это будет боковой проезд извне, который закончили монтировать, разворот с внутренней стороны МКАД на внешнюю и съезд налево в сторону центра города.
Мэр Москвы Собянин подметил в феврале этого года, что строительство на развязке эстакады завершено на 40%, а полное окончание работ планируют на ноябрь следующего года.
По расчётам строителей, благодаря улучшениям развязки МКАД и Волоколамского шоссе около миллиона человек дополнительно смогут пользоваться удобствами дорог.
В 2021 году планируют начать реконструкции ещё пяти дорожных развязок в том же месте.