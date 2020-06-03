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Главная страница | Общество | Россельхознадзор объяснил, как распознать COVID-19 у питомцев

Россельхознадзор объяснил, как распознать COVID-19 у питомцев

Сегодня, 14:49

Случаев заражения людей от собак и кошек пока не зарегистрировано, но учёные советуют избегать контактов между животными там, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

COVID-19 может поражать домашних питомцев. С таким заявлением выступили учёные Федерального центра охраны здоровья животных и Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов. В зоне риска кошки, собаки и другие животные, которые содержатся в домашних условиях. Они довольно хорошо переносят болезнь, а случаев заражения людей от питомцев не выявлено, тем не менее, Россельхознадзор советует соблюдать меры предосторожности и объяснил, как распознать COVID-19 у питомцев.

В первую очередь следует обезопасить животных, ограничив их доступ к местам, где были зафиксированы случаи заражения COVID-19. Если всё же у домашних питомцев наблюдаются признаки ОРВИ, в частности высокая температура, кашель, течение из носа или глаз, то лучше обратиться к ветеринару. Также можно распознать болезнь по диарее или нарушениях питания у животных.

Для питомцев с симптомами COVID-19 учёные из Россельхознадзора разработали специальные тесты, которые позволяют диагностировать заболевание методом полимеразной цепной реакции. В случае подтверждения COVID-19 питомцев изолируют и назначат соответствующее лечение.


Шура Альтшуль

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