Белгородским медикам удержали 80% законных выплат за работу с CoViD-пациентами

Работникам выплатили лишь 104,9 миллиона рублей.

После того, как прокуратура начала расследовать дело о выплатах белгородским медикам, обнаружились колоссальные недостачи.

Специалистам удержали 80% законных выплат, которые полагаются за работу с CoViD-пациентами. Это 410,3 миллиона рублей. Назвать это путаницей крайне сложно. Официальная причина огромных недостач в том, что ОГБУЗ Белгородской области предоставили устаревшие и неактуальные данные о тех, кому полагаются выплаты. Подобные нарушения были обнаружены и в Старом Соколе.

Ещё одной причиной недостачи в 400 миллионов рублей является неверный расчет времени работы с пациентами.

Кроме того, персонал часто не тестировали на коронавирус, никто не обеспечивал медицинские бригады и их транспорт дезинфекцией. Из-за этого есть повышенный риск, что перевозимые пациенты могли быть инфицированы.

В связи с выплатой только 20,3 указанной суммы, замгубернатора Белгородской области получила представление от прокуратуры.

Ангелина Соколовская