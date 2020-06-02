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Главная страница | Общество | Белгородским медикам удержали 80% законных выплат за работу с CoViD-пациентами

Белгородским медикам удержали 80% законных выплат за работу с CoViD-пациентами

Сегодня, 17:26

Работникам выплатили лишь 104,9 миллиона рублей.

После того, как прокуратура начала расследовать дело о выплатах белгородским медикам, обнаружились колоссальные недостачи.

Специалистам удержали 80% законных выплат, которые полагаются за работу с CoViD-пациентами. Это 410,3 миллиона рублей. Назвать это путаницей крайне сложно. Официальная причина огромных недостач в том, что ОГБУЗ Белгородской области предоставили устаревшие и неактуальные данные о тех, кому полагаются выплаты. Подобные нарушения были обнаружены и в Старом Соколе.

Ещё одной причиной недостачи в 400 миллионов рублей является неверный расчет времени работы с пациентами. 

Кроме того, персонал часто не тестировали на коронавирус, никто не обеспечивал медицинские бригады и их транспорт дезинфекцией. Из-за этого есть повышенный риск, что перевозимые пациенты могли быть инфицированы.

В связи с выплатой только 20,3 указанной суммы, замгубернатора Белгородской области получила представление от прокуратуры.


Ангелина Соколовская

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