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Главная страница | Общество | В Ростове появится инфекционная больница за 2,657 млрд рублей

В Ростове появится инфекционная больница за 2,657 млрд рублей

Сегодня, 15:13

По плану строительства в учреждении будет 400 мест.

В Ростовской области появится инфекционная больница. Под строительство лечебницы выделен участок земли в Аксайском районе, на границе с Ростовом-на-Дону. Об этом сообщается на официальном портале губернатора.

«Мы поставили амбициозную задачу, решение которой позволит комплексно лечить инфекционные заболевания», - прокомментировал новость губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Он поручил закончить работы по возведению больницы в текущем году. Новое медицинское учреждение будет расположено возле Щепкинского леса, на рубеже областного центра с Аксайским районом.

На правительственном портале сообщается, что инфекционная больница, которая появится в Ростове, будет рассчитана на 400 коек. Строительство планируют провести в несколько этапов. На первом этапе лечебница сможет разместить 200 человек. На втором и третьем – ещё по 100. Клиника будет построена за 2,657 млрд рублей, выделенных личным распоряжением Василия Голубева.

Слухи о новой инфекционной больнице в Ростове ходили давно, однако из-за пандемии коронавируса было принято окончательное решение. На 2 июня 2020 года, по данным Минздрава, в Ростовской области выявлено 4 133 случая заражением COVID-19. Это седьмой показатель по стране.


Антон Жилин

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