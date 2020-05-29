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Роспотребнадзор ограничит посещение храмов для пенсионеров

Предписание коснётся также людей с хроническими заболеваниями.

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Роспотребнадзор ограничит посещение храмов для пенсионеров

Сегодня, 17:30

Предписание коснётся также людей с хроническими заболеваниями.

Роспотребнадзор разработал рекомендации для открытия религиозных учреждений. Теперь в храмы, мечети и синагоги будут пускать ограниченное количество верующих. Одновременно — не более 10, но в зависимости от площади помещения.

Самые строгие меры предусмотрены для пенсионеров и тех, кто имеет хронические заболевания. Роспотребнадзор ограничит для них посещение храмов, особенно при проведении церемоний, так как люди старше 65 лет относятся группе риска и подвергаются большей опасности, чем другие граждане.

Масочно-перчаточный режим пока будет действовать для всех прихожан. Дистанция в полтора метра также останется обязательным условие. Наряду с регулярным проветриванием и антисептической обработкой, такие санитарные меры должны препятствовать распространению коронавируса.

Пока религиозные учреждения планируют открывать только при стабильных показателях заболеваемости и уровне охвата тестированием на коронавирус не менее 70 на 100 тысяч горожан. В монастыри верующих также не будут пускать, кроме посещения храма, но для пенсионеров ограничения и там сохранятся.


Шура Альтшуль

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