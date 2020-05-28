Пенсионный фонд принял горожан в подъезде Белгорода

По словам ПФР, нарушение мер безопасности было из-за дождя.

Свидетели ситуации записали на камеру всё, что происходило на улице Некрасова с жителями посёлков в Белгородском районе и выложили в соцсети, а именно в городскую группу «Белгород — это интересно».

На видео пенсионеры собрались в большом количестве в одном месте, где их принимали сотрудники фонда. Дистанцию никто не соблюдал, а заполняли бумаги в мобильном пункте посреди подъезда.

Пенсионный фонд объяснил, что вынужденно принял горожан из-за внезапно начавшегося дождя. Приём ведётся по записи, но были и те, кто приехал за полтора часа до назначенного времени. Чтобы не стоять под проливным дождём, пожилые люди массово вошли внутрь.

Мобильный пункт развернули в подъезде для тех, с кем в работе не требуется компьютер. Это справки и СНИЛС. Всех остальных принимали в самом офисе.

Ситуацию со столпотворением разрешили в скором времени и продолжают принимать согласно правилам и по записи.

Ангелина Соколовская