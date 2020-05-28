Брянцы жалуются на завышенные цены в парикмахерских

Цены взлетели на 200-300 рублей.

Малый бизнес сильно пострадал из-за вынужденного закрытия во время самоизоляции.

Пока люди сидели по домам, предприниматели и бизнесмены несли сильные убытки. Теперь же профессионалы начали ставить завышенные цены на различные услуги. Это коснулось и парикмахерских.

Если раньше брянцы могли подстричься за полторы тысячи рублей, то сейчас эта цифра выросла на 200-300 рублей.

Брянцы жалуются на цены, но один из парикмахеров попросила принять такую стоимость. Дело в том, что это связано с мерами безопасности.

Чтобы обезопасить себя и клиентов от угрозы распространения вируса, парикмахеры придерживаются правил: ограниченное количество клиентов, масочный режим, дезинфекция после каждого посетителя. На все средства гигиены приходится тратить дополнительные деньги, и материалы сильно подорожали на фоне пандемии. Именно это и является причиной подорожания услуг.

Как только будут сняты все ограничения и пропадёт необходимость постоянной дезинфекции помещений, все прежние цены вернутся.

Ангелина Соколовская