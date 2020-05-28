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Иммунолог МГМУ предупредил россиян о грибках и астме из-за перчаток и масок

Сегодня, 16:37

Средства защиты становятся источником заражения уже через два часа ношения.

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова Виталий Зверев предупредил россиян о грибках, аллергии, эмфиземе лёгких и бронхиальной астме, которые могут появляться из-за ношения перчаток и масок. Академик уверен, что использовать маску и перчатки нужно лишь в общественном транспорте и при большом скоплении людей, например в магазинах. На улице эти средства защиты лишние, потому что есть возможность соблюдать дистанцию безопасную для себя и окружающих.

Зверев отметил, что при ношении масок более двух часов они становятся источниками заражения. На них скапливаются бактерии и грибки, которые могут заразить человека. Об опасности перчаток учёный предупредил, что их нет смысла носить, потому что человек всё равно может касаться своего лица. К тому же их длительное ношение опасно для кожи, которая является защитным барьером для организма от внешней среды.

Особенно опасно ношение масок для людей страдающих хронической обструктивной болезнью лёгких, потому что затрудняют дыхание, и детей младше трёх лет. Врачи педиатры говорят, что в таком возрасте дети не умеют регулировать дыхание и могут начать задыхаться.


Шура Альтшуль

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