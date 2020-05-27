В Рязани не могут решить проблему вонючей воды из-под крана

Министр ЖКХ области сказал, что этот вопрос не к нему.

В Рязани из-под крана течёт вода с неприятным рыбным запахом. Власти до сих пор не могут решить проблему, которая началась ещё в январе. 27 мая на заседании Рязанской областной думы вопрос был поднят в очередной раз.

На депутатском собрании присутствовал министр ТЭК и ЖКХ области Андрей Устинов. Когда его спросили о проблеме вонючей воды, он переадресовал вопрос.

«Хороший вопрос, но, наверное, всё-таки не совсем по адресу», - ответил министр.

По его словам, проблемой должны заниматься городские власти Рязани и «Водоканал». В качестве решения Андрей Устинов предположил использование фильтрующих установок на основе угля.

Рязанцы продолжают жаловаться на невыносимые условия, связанные с «рыбной» водой. 15 мая на местном портале YA62.ru было опубликовано сообщение отчаявшихся жителей.

«Какой день подряд в Песочне воняет вода. Невозможно, банально, умыться и почистить зубы», - сказано в сообщении.

Люди жалуются, что им приходится покупать воду для употребления в пищу. При этом оплата за водоснабжение осталась прежней.

В феврале жители Рязани потребовали от муниципальных властей пересмотреть тарифы на воду. Городская администрация проблему не отрицает. Основная версия связана с низкой эффективностью Окской очистной водопроводной станции. На сегодняшний день план по решению проблемы так и не разработан.

Антон Жилин