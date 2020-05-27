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Москва готова к послаблению режима самоизоляции

Сегодня, 11:38

Об этом сообщила глава столичного Роспотребнадзора на заседании Мосгордумы.

В Москве могут начать постепенный выход из режима ограничений, связанных с коронавирусом. О готовности города к первым двум этапам выхода рассказала на заседании Мосгордумы Елена Андреева – глава Роспотребнадзора столицы.

По словам Елены Андреевой, коэффициент распространения инфекции по городу составляет 0,85. Для послабления запретов необходимо, чтобы он был меньше единицы. Первый этап отмены позволит возобновление работы некоторых небольших магазинов, не продающих продукты. Люди смогут заниматься спортом на свежем воздухе. Второй этап разблокирует возможность семейных прогулок и работу крупных торговых точек.

Депутаты горсовета рассмотрят предложение главы столичного Роспотребнадзора. Елена Андреева объяснила, что послабление возможно только при строгом соблюдении всех рекомендаций.


Антон Жилин

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