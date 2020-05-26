Звёзды шоу-бизнеса заступились за мать, у которой забрали ребёнка

Лера Кудрявцева и Ирена Понарошку считают, что с «Мамой Светой» поступили незаконно.

В феврале этого года в Кисловодске у Светланы Кондрашкиной органы опеки забрали полуторагодовалую дочь. Причиной стало неправильное кормление. Педиатр Ольга Тарасова рассказала, что мать не хотела добавлять в рацион малышки каши и смеси. Из-за этого ребёнок начал терять вес.

Новый резонанс история получила в соцсетях. Звёзды шоу-бизнеса Лера Кудрявцева и Ирена Понарошку заступились за мать, у которой забрали ребёнка.

«Ювенальная юстиция или медицинский? киднепинг – можно называть это как угодно! Главное это остановить, чтобы не дать властям создать прецедент, который позволит забирать наших детей», - написала Ирена в Instagram.

По её мнению, информация о том, что девочка в 1,5 года весила 6 кг, является ложью.

«Медицинскую карту от адвокатов скрывают до сих пор», - сообщила Ирена Понарошку.

Лера Кудрявцева записала видеообращение к подписчикам, где высказала свою точку зрения о случившемся. По её словам, дочку Светланы Кондрашкиной собираются отдать из детского дома в чужие руки, при живой матери.

Есть и те, кто не считает «Маму Свету» жертвой в данной ситуации. Известная блогер и публицист Лена Миро негативно отреагировала на действия Понарошку и Кудрявцевой.

«Мамочки сыроедки защищают свою безумную последовательницу, которая довела ребёнка до истощения», - написала она в LiveJournal.

Блогер опубликовала таблицу детских норм веса. Согласно ей, малышка в неполные 2 года весила меньше самого низкого уровня (6 кг при средней норме 11,5 кг).

На Светлану Кондрашкину заведено уголовное дело. Правоохранительные органы собираются лишить её родительских прав. Женщина планирует отстаивать своё материнство.

Антон Жилин