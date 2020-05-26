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Главная страница | Общество | Ассоциация туроператоров спрогнозировала падение цен на авиаперелеты по РФ

Ассоциация туроператоров спрогнозировала падение цен на авиаперелеты по РФ

Сегодня, 16:56

Летом цены на авиабилеты могут снизиться по отношению к прошлому году.

Каждое лето цены на авиаперелеты по РФ вырастают в цене. Это обусловлено тем, что спрос на них увеличивается в несколько раз. Естественно, в летнее время многие стараются улететь на отдых или же навестить родственников. Как будут обстоять дела в этом году — вопрос, который беспокоит многих.

Ассоциация туроператоров России спрогнозировала, что цены на авиабилеты не будет завышена. Эксперты предполагают, что цена не будет превышать показатели прошлого года, а, напротив, ожидается падение. Для жителей страны — это будет весомым плюсом, ведь бюджеты у некоторых немного истощились.

Однако для авиакомпаний — это не лучшая перспектива. Цена на авиабилеты фактически сровнялась с себестоимостью. Повлияло на это то, что в период карантина максимальная загрузка самолета не должна превышать 50%. В связи с этим авиакомпании несут большие убытки.

Чтобы авиакомпании смогли получать прибыль с перелетов, необходимо увеличивать цены, как минимум в два раза. Однако, в связи с тем, что спрос на авиабилеты не так велик, как в прошлом году, этого сделать практически невозможно. В случае увеличения цен, люди и вовсе могут отказаться от услуг компаний.


Александр Великий

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