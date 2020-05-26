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Главная страница | Общество | В Тюмени эвакуируют автомобилистов, которых не волнует пропуск «скорой»

В Тюмени эвакуируют автомобилистов, которых не волнует пропуск «скорой»

Сегодня, 16:30

Эвакуировать машины будут на Комсомольской.

Мешать выезду «скорой» с самой крупной подстанции Немцова будут технические работы в этом районе до конца августа.

Из-за технических работ в Тюмени сотрудники «скорых» вынуждены пользоваться запасным выездом на Комсомольскую. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи». 

Врачи отмечают, что проезжая часть на Комсомольской узкая, и оперативно доехать до пациентов мешают припаркованные вдоль улицы машины. Как известно, скорость оказания помощи для некоторых пациентов может быть критична и стать главным фактором жизни и смерти, однако жильцов, паркующих свои авто на дороге, это не особо волнует. Лишь единицы после разговоров с врачами переместили свой транспорт. Из-за нежелания автомобилистов давать пропуск «скорым» теперь ГИБДД будет патрулировать дороги, пока основной выезд не будет снова функционировать.

Если работники заметят нарушение, а именно парковку в запрещённом месте, то выпишут штраф в размере полутора тысяч рублей и эвакуируют транспорт, если водителя не будет.

Данные меры приняты для тех, кто считает вопрос собственного удобства выше чьей-то жизни и исполнения профессионального долга, поэтому всем водителям настоятельно рекомендуют выбирать парковку в ближайшей округе.


Ангелина Соколовская

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