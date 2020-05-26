Глава страны приказал начать подготовку к празднованию 75-летнего юбилея Победы.

Пандемия COVID-19 пришлась на главные праздники мая, что привело к отмене военного парада 9 мая. Сегодня Владимир Путин поручил провести Парад Победы 24 июня. С сегодняшнего дня военные начнут подготовку к главному атрибуту Дня Победы.

Стоит отметить, что ранее сегодня пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин примет решение о проведении Парада на основе статистики распространения заболеваемости COVID-19.

Напомним, парад 9 мая отменили, чтобы избежать скопления людей, и нарушения социальной дистанции. Праздничные мероприятия ограничили фейерверкером, и воздушным парадом ВКС РФ.

Также Владимир Путин заявил, что шествие «Бессмертного полка» пройдёт в день ВМФ, который отмечают 26 июля. При этом, президент уточнил, что шествие могут отменить в случае угрозы здоровью граждан.

Дмитрий Кошевой