В Башкирии чиновники изменили правила получения «детских» выплат

С 1 июня пособия на детей от 3 до 7 лет дадут и безработным.

В РБ с прошлой недели начался приём заявлений на получение ежемесячного пособия на детей. Чтобы расширить число семей, имеющих право на материальную помощь, в Башкирии изменили правила получения «детских» выплат. Теперь наличие работы не будет обязательным условием.

Соответствующую инициативу предложила на совещании правительства заместитель премьер-министра РБ Ленара Иванова. Чиновница отметила, что в условиях кризиса наличие работы является несправедливым условием получения пособия. Этому противоречит сокращение числа рабочих мест. Поэтому Иванова предложила изменить правила назначения выплат, разрешив их получение неработающим родителям.

Инициативу поддержал первый заместитель премьер-министра РБ Андрей Назаров. После сбора необходимых документов поправка в правительственное постановление расширит круг получателей пособия.

Напомним, сейчас выплата на детей положена семьям, чем доход не превышает прожиточного минимума (9804 рубля). Размер пособия, установленного решением президента России Владимира Путина, составляет 4894,5 рубля. При этом, выплата назначается с 1 января — те, кто успеет подать заявление в мае, уже в июне могут получить 29,3 тысячи рублей.

Дмитрий Кошевой