Деньги были похищены с банковских карт.

Жители Тулы за сутки отдали мошенникам 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Заставить расстаться с деньгами мошенники смогли, выпытывая по телефону информацию у жителей Тулы о ПИН-кодах и реквизитах банковских карт, а также предлагая оплатить в интернете покупки и услуги. Управление полиции всё ещё выясняет подробности случившегося.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. Они в очередной раз предупреждают, что жители Тулы не должны сообщать коды, пароли и прочую личную информацию никому, даже сотрудникам банка, если речь не идёт о посещении отделения банка. Полиция просит всех проявить максимальную осторожность при переводах денег через интернет-ресурсы, особенно если дело касается незнакомых сайтов.

Шура Альтшуль