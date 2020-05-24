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Магазины одежды после пандемии откроются, но без примерочных

Сегодня, 12:34

Новые правила не позволят примерять вещи до покупки.

В ближайшее время режим самоизоляции могут ослабить. Особенно этого ждут магазины одежды, которые уже готовятся встречать покупателей. Но некоторые вопросы остаются открытыми. Например, до сих пор неясно, как будут работать магазины одежды после пандемии.

Роспотребназор опубликовал массу рекомендаций, которые должны выполнять магазины одежды после открытия, но по мнению ритейлеров они не учитывают бытовые нюансы. В частности, согласно рекомендация получается, что после пандемии магазины откроются без примерочных. Ведь совершенно неясно как покупатель может примерить приглянувшуюся вещь. Потому что допустить, чтобы двое или больше людей посторонних людей оказались в одном и том же наряде с промежутком в считанные минуты нельзя из-за риска заражения. Но дезинфицировать одежду тоже не получится, ведь она испортится.

Своим мнением об этом поделился глава Союзлегпрома Андрей Разбродин. Он считает, что ритейлу стоит обратить внимание на технологические программы, которые позволяют выбрать фасон и примерять вещи онлайн. Такой же позиции придерживается дизайнер Дмитрий Шишкин, который делает ставку на онлайн-продажи.

«Речь идет о создании цифрового профиля потребителя, когда будет возможность заносить мерки, полученные с помощью 3D-сканера, в личный кабинет», — объяснил дизайнер.

Но подобная софт-технология стоит немалых денег и не каждый магазин может себе позволить её купить. Поэтому вопрос о том, как магазины одежды будут работать без примерочных, когда откроются после пандемии остаётся открытым.

Возможно магазины последуют сценарию примерки при покупках в крупных онлайн-магазинах. Когда при получении товара в пункте выдачи, клиент забирает вещи домой, а потом может их вернуть, если они не подходят.


Шура Альтшуль

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