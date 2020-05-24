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Главная страница | Общество | Эксперт рассказал, что делать при кибератаке на телефон и как её предотвратить

Эксперт рассказал, что делать при кибератаке на телефон и как её предотвратить

Сегодня, 09:52

«Больше 25% атак направлены на мобильные телефоны и смартфоны», — говорит специалист.

При первом подозрении на кибератаку сразу же нужно отключить телефон от всех сетей. После чего желательно выяснить, какой способ использовали мошенники для получения доступа к устройству. Так предлагает действовать эксперт Павел Мясоедов, который является партнёром компании «Интеллектуальный резерв».

Эксперт отметил, что сегодня более четверти атак направлены именно на телефоны. Самый распространённый способ — через рекламу, сообщения и электронную почту. Единственная цель мошенников, заставить пользователя отдать деньги или доступ к персональным данным.

«Если пользователь заподозрил, что его телефон подвергся кибератаке, то в первую очередь нужно отключить Wi-fi, мобильные сети, Bluetooth. Если мошенники получили доступ к устройству через приложения, то их нужно немедленно удалить, если с помощью вируса — запустить программу для сканирования и удалить его. Файлы, которые хакеры получили через сеть также необходимо удалить и больше её не использовать», — рассказал эксперт.

Также Мясоедов напоминает, что при кибератеке нужно сменить все пароли.

Что делать, чтобы предотвратить хакерскую атаку? Эксперт рассказал, что лучшим средством является установление сложных паролей, не связанных со значимыми датами, и использовать менеджер паролей. Своевременное и регулярное обновление ОС также поможет предотвратить кибератаку. Приложения нужно использовать только из проверенных источников. .


Шура Альтшуль

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