В Московском зоопарке умер 84-летний аллигатор Сатурн

От редактора

В Московском зоопарке умер 84-летний аллигатор Сатурн

Любимец-старожил попал в столицу ещё в 1946 году и прожил здесь 74 года.

Китай планирует обогнать США в IT-сфере до 2025 года

Мнение

Китай планирует обогнать США в IT-сфере до 2025 года

 Пекин готов выделить 1,4 трлн долларов на развитие высоких технологий.

В Чёрном море могут появиться крупные виды акул из-за глобального потепления

Мнение

В Чёрном море могут появиться крупные виды акул из-за глобального потепления

У берегов Сочи и ЮБК температура воды уже позволяет хищникам чувствовать себя комфортно.

Сюжеты:

«Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе «Блокадницу» еще не забыли? Ольга Бузова спасает репутацию с помощью ветеранов «Ловушка» сработала или почему Борисова может стать соведущей «Прямого эфира» Мальчишник в Вегасе: Стрельца ждут «отрывные» выходные Береги веки смолоду! Как предотвратить появление «гусиных лапок»
Главная страница | Общество | Британский учёный назвал вероятность выживания человечества: «0,01%»

Британский учёный назвал вероятность выживания человечества: «0,01%»

Вчера, 21:00

По словам эксперта, правильный вопрос должен звучать не «как», а «когда».

Британский учёный из Университета Бата Ник Лонгрич заявил, что эволюция на планете похожа на «выигрыш в лотерею», но срок ее действия сильно ограничен временными рамками. Примером могут служить виды, которые уже вымерли. Люди от них ничем не отличаются, считает Ник Лонгрич.

Британский учёный уверен, что человечество неизбежно движется к исчезновению, и это всего лишь вопрос времени, заявил он изданию The Conversation. В статье он показал, что человечество будет стерто с лица земли из-за естественных причин, таких как удары астероидов, извержения вулканов и землетрясения. При этом вероятность выживания он назвал всего лишь 0,01%.

«Вымирают ли наши виды? Краткий ответ — да. Ископаемые данные показывают, что все вымирает, в конце концов. Почти все виды, которые когда-либо жили, более 99,9%, вымерли. Вопрос не в том, мы вымираем, а когда. В отличие от маленьких хладнокровных черепах и змей, которые могут месяцами обходиться без пищи, крупным животным и людям постоянно требуется много еды, поэтому шансов у них меньше», — говорит Лонгрич.

Но есть ли повод расстраиваться? Вряд ли. Если сравнить вероятность выживания в 0,01%, которую назвал Лонгрич, с вероятностью возникновения жизни на Земле в принципе — у людей просто фантастические шансы на выживание.

Несколько месяцев назад Петр Скубала, профессор Института биологии и защиты окружающей среды назвал условия, при которых вероятность выживание человечества станет выше значения 0,01%. «Если люди начнут действовать немедленно, чтобы защитить Землю, то мы можем защитить Землю и не допустить её превращения в бесплодную пустыню, а об астероидах планета сама позаботится».


Шура Альтшуль

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Суперкомпьютер установил, что неандертальцы вымерли из-за жесткой конкуренции
Суперкомпьютер установил, что неандертальцы вымерли из-за жесткой конкуренции

Устройство IBS Aleph помогло исследователям из Южной Кореи выявить основную причину.

Эксперт из «Опоры России» назвал нежелательные товары с AliExpress
Эксперт из «Опоры России» назвал нежелательные товары с AliExpress

За некоторые покупки можно получить реальный срок.

Политолог прогнозирует цену в 110 рублей за доллар летом
Политолог прогнозирует цену в 110 рублей за доллар летом

Владимир Соловей считает, что правительство России готовит девальвацию.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости