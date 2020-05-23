Британский учёный назвал вероятность выживания человечества: «0,01%»

По словам эксперта, правильный вопрос должен звучать не «как», а «когда».

Британский учёный из Университета Бата Ник Лонгрич заявил, что эволюция на планете похожа на «выигрыш в лотерею», но срок ее действия сильно ограничен временными рамками. Примером могут служить виды, которые уже вымерли. Люди от них ничем не отличаются, считает Ник Лонгрич.

Британский учёный уверен, что человечество неизбежно движется к исчезновению, и это всего лишь вопрос времени, заявил он изданию The Conversation. В статье он показал, что человечество будет стерто с лица земли из-за естественных причин, таких как удары астероидов, извержения вулканов и землетрясения. При этом вероятность выживания он назвал всего лишь 0,01%.

«Вымирают ли наши виды? Краткий ответ — да. Ископаемые данные показывают, что все вымирает, в конце концов. Почти все виды, которые когда-либо жили, более 99,9%, вымерли. Вопрос не в том, мы вымираем, а когда. В отличие от маленьких хладнокровных черепах и змей, которые могут месяцами обходиться без пищи, крупным животным и людям постоянно требуется много еды, поэтому шансов у них меньше», — говорит Лонгрич.

Но есть ли повод расстраиваться? Вряд ли. Если сравнить вероятность выживания в 0,01%, которую назвал Лонгрич, с вероятностью возникновения жизни на Земле в принципе — у людей просто фантастические шансы на выживание.

Несколько месяцев назад Петр Скубала, профессор Института биологии и защиты окружающей среды назвал условия, при которых вероятность выживание человечества станет выше значения 0,01%. «Если люди начнут действовать немедленно, чтобы защитить Землю, то мы можем защитить Землю и не допустить её превращения в бесплодную пустыню, а об астероидах планета сама позаботится».

Шура Альтшуль