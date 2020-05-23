В Чёрном море могут появиться крупные виды акул из-за глобального потепления

У берегов Сочи и ЮБК температура воды уже позволяет хищникам чувствовать себя комфортно.

С конца 19 века учёные фиксируют рост средних температур по всей Земле. Многие связывают его с деятельностью человека, но такие колебания существовали всегда и сегодняшняя ситуация не нова для планеты. При этом учёные отмечают, что климатические изменения однозначно приведут к процветанию некоторых видов, например акул.

Уже сегодня из-за глобального потепления крупные виды акул можно встретить в морях, где ранее их не видели. Например, у восточных берегов России. А скоро крупные виды хищников могут появиться и в Чёрном море. По данным ученых из британского MetOffice (аналог Гидрометцентра России) через 20-30 лет климат изменится настолько, что в Керчи будут собирать мандарины, а у берегов Ялты и Сочи будут плавать большие белые акулы, о чём наглядно свидетельствует прогнозная карта климатических изменений.

Чёрное море считалось для акул неподходящим по ряду причин, но более всего из-за холодной воды. Сейчас же на Черноморском побережье Кавказа и южном берегу Крыма, защищенных горными хребтами от северных ветров, климат приблизился к средиземноморскому из-за глобального потепления и температура воды редко опускается ниже 0, а летом составляет +23-25 градуса. А большим белым акулам вполне подходит 12—24 градусов (можно посмотреть в Википедии). Поэтому в Чёрном море вполне могут появиться крупные виды акул.

Несмотря, что крупные акулы не были ранее замечены вблизи Крымского полуострова или Кавказа, все же они могут появиться в Черном море в ближайшее время. Вода Черного моря уже не является слишком холодной для акул и с каждым годом прогревается всё сильнее. Тоже происходит и с мировым океаном. Из-за глобального потепления и повышения уровня углекислого газа количество пищи постоянно уменьшается и акулы будут искать новые охотничьи угодья. Попасть в Чёрное море они могут через Босфор из Средиземного моря, где их присутствие уже неоспоримый факт.

Можно предположить, что акулы погибнут зимой, но это не спорный вопрос. Акулы являются теплокровными животными с очень высокими показателями метаболизма. Они способны при необходимости повышать температуру своего тела на 12 градусов по сравнению с окружающей средой. Так что если зима будет не слишком холодной, а таких предпосылок учёное сообщество не видит из-за глобального потепления, то крупные виды акул будут себя отлично чувствовать у берегов Сочи или Ялты.

Шура Альтшуль