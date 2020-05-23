Учёные пришли к такому выводу, измерив скорость движения объекта.

В пятницу 22 мая в Сети появилось множество видеороликов из штата Виктория в Австралии. На них очевидцы запечатлели огромный светящийся объект, который рассёк ночное небо, после яркой вспышки. Явление продолжалось в течение 20 секунд, но произвело сильное впечатление на очевидцев из-за своей уникальности. Светящее тело приняли за метеорит, но учёные уверены, что это космический мусор.

Эксперты изучили видео и рассчитали скорость движения объекта. В частности Джонти Хантер, профессор астрофизики из Университета Южного Квинсленда, сказал ABC, что объект можно идентифицировать как космический мусор из-за его низкой скорости.

JUST IN: We're getting in reports across a wide area of a light show in the sky just after dusk. It's been seen from Ballarat to Kyneton and Colac. Experts say it’s likely to be space junk re-entering the atmosphere. https://t.co/5zYfOfohG3 #7NEWS pic.twitter.com/eQgWymu9Z1 — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) May 22, 2020

«Низкая скорость, около 6 километров в секунду, является очень показательным признаком того, что это космический мусор, входящий в атмосферу», — сказал он.

Астрономическое общество Виктории заявило, что объект является третьей ступенью ракеты, используемой для запуска российского спутника. Хотя очевидцев разочаровало сообщение, что метеорит над Австралией оказался частью российской ракеты, они до сих пор делятся своими впечатлениями от грандиозного зрелища. Предположительно, часть российской ракеты упала недалеко от Тасмании.

Шура Альтшуль