Метеорит над Австралией оказался частью российской ракеты

Учёные пришли к такому выводу, измерив скорость движения объекта.

В пятницу 22 мая в Сети появилось множество видеороликов из штата Виктория в Австралии. На них очевидцы запечатлели огромный светящийся объект, который рассёк ночное небо, после яркой вспышки. Явление продолжалось в течение 20 секунд, но произвело сильное впечатление на очевидцев из-за своей уникальности. Светящее тело приняли за метеорит, но учёные уверены, что это космический мусор.

Эксперты изучили видео и рассчитали скорость движения объекта. В частности Джонти Хантер, профессор астрофизики из Университета Южного Квинсленда, сказал ABC, что объект можно идентифицировать как космический мусор из-за его низкой скорости.

JUST IN: We're getting in reports across a wide area of a light show in the sky just after dusk. It's been seen from Ballarat to Kyneton and Colac. Experts say it’s likely to be space junk re-entering the atmosphere. https://t.co/5zYfOfohG3 #7NEWS pic.twitter.com/eQgWymu9Z1