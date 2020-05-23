Российские истребители замечены в Ливии

От редактора

Российские истребители замечены в Ливии

По словам министра внутренних дел ПНС, 8 истребителей прибыли из российской базы в Сирии.

Перед крушением самолёта в Пакистане пилоты жаловались на неисправность шасси

Мнение

Перед крушением самолёта в Пакистане пилоты жаловались на неисправность шасси

Самолёт потерпел крушение за минуту до посадки.

Ученые из Стенфорда обнаружили в карри опасный для здоровья свинец

Мнение

Ученые из Стенфорда обнаружили в карри опасный для здоровья свинец

Металл оказался дешевле куркумы, которая обеспечивала специи жёлтый цвет.

Сюжеты:

«Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе «Блокадницу» еще не забыли? Ольга Бузова спасает репутацию с помощью ветеранов «Ловушка» сработала или почему Борисова может стать соведущей «Прямого эфира» Мальчишник в Вегасе: Стрельца ждут «отрывные» выходные Береги веки смолоду! Как предотвратить появление «гусиных лапок»
Главная страница | Общество | Метеорит над Австралией оказался частью российской ракеты

Метеорит над Австралией оказался частью российской ракеты

Сегодня, 11:00

Учёные пришли к такому выводу, измерив скорость движения объекта.

В пятницу 22 мая в Сети появилось множество видеороликов из штата Виктория в Австралии. На них очевидцы запечатлели огромный светящийся объект, который рассёк ночное небо, после яркой вспышки. Явление продолжалось в течение 20 секунд, но произвело сильное впечатление на очевидцев из-за своей уникальности. Светящее тело приняли за метеорит, но учёные уверены, что это космический мусор.

Эксперты изучили видео и рассчитали скорость движения объекта. В частности Джонти Хантер, профессор астрофизики из Университета Южного Квинсленда, сказал ABC, что объект можно идентифицировать как космический мусор из-за его низкой скорости.

«Низкая скорость, около 6 километров в секунду, является очень показательным признаком того, что это космический мусор, входящий в атмосферу», — сказал он.

Астрономическое общество Виктории заявило, что объект является третьей ступенью ракеты, используемой для запуска российского спутника. Хотя очевидцев разочаровало сообщение, что метеорит над Австралией оказался частью российской ракеты, они до сих пор делятся своими впечатлениями от грандиозного зрелища. Предположительно, часть российской ракеты упала недалеко от Тасмании.


Шура Альтшуль

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Ученые из Стенфорда обнаружили в карри опасный для здоровья свинец
Ученые из Стенфорда обнаружили в карри опасный для здоровья свинец

Металл оказался дешевле куркумы, которая обеспечивала специи жёлтый цвет.

Учёные смогли восстановить нервные клетки после рассеянного склероза
Учёные смогли восстановить нервные клетки после рассеянного склероза

Исследования показали возможность восстановления с помощью тренировок.

В Британии создадут 100 миллионов доз вакцины от COVID-19
В Британии создадут 100 миллионов доз вакцины от COVID-19

Уже к сентябрю ожидается партия из 30 миллионов доз вакцины.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости