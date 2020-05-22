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Древние жители Байкала оказались предками американских индейцев

Сегодня, 10:04

Генетики установили родство по остаткам зубов.

На Байкале первые поселения появились примерно 40 тысяч лет назад. Об этом свидетельствуют многочисленные находки палеонтологов. Но как недавно выяснилось, древние жители Байкала оказались тесно связаны с американскими индейцами родственными узами. В Институте Макса Планка обнаружили генетическую связь между жителями Байкала и древними американцами.

Учёные исследовали два десятка образцов генетического материала древних людей, живших вблизи Байкала 14 тысяч лет назад, пишет Cell. В частности, раскрошившийся зуб, который обнаружили в середине прошлого века в районе Усть-Кяхта-3. Его оказалось вполне достаточно для того, чтобы утверждать, что местное население активно смешивалось с людьми из других регионов. Это указывает на массовые миграции в период неолита.

«Это исследование показывает родственную связь между древними северо-евразийскими народами и первыми американцами. Мы считаем, что это может пролить свет на будущие исследования по истории индейского населения», — заявили ученые.

Ещё одним доказательством того, что жители Байкала оказались предками американских индейцев, ученые считают чумную палочку — Yersinia pestis, которую обнаружили там же, хотя её штамм более близок к региону северо-восточной Европы. Это указывает на совершение очень длительных путешествий. По мнению учёных, предки коренных народов Северной и Южной Америки в бронзовом веке проживали на более обширных территориях, чем было принято считать до сих пор.


Шура Альтшуль

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