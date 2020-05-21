Путин поручил отменить призыв для выпускников и провести ЕГЭ с 29 июня

Поводом для оптимистичных прогнозов послужило снижение темпов пандемии.

На сегодняшней видеоконференции, посвящённой вопросам образования, российский Президент прояснил будущее выпускников. Так, Владимир Путин поручил отменить призыв для выпускников, и провести ЕГЭ 29 июня.

«Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране: он начнётся 29 июня», — отметил Президент.

При этом было подчёркнуто, что эта мера касается учеников, поступающих в ВУЗы. Остальные школьники получат аттестаты без сдачи экзамена.

Абитуриенты смогут дистанционно подать документы в несколько учебных заведений. Из-за сдвинувшихся сроков ЕГЭ, зачисление будет проходить в августе — тогда же абитуриенты, не сдавшие экзамены в июне, смогут сдать «универсальные» экзамены на поступление. Также Владимир Путин предложил «предусмотреть дополнительные периоды» для сдачи единого экзамена в следующем учебном году.

Призывная компания из-за COVID-19 тоже претерпела изменения. По словам президента, существует договорённость с Министерством обороны, согласно которой призыв выпускников этого года будет отложен.

Таким образом, если тенденция на снижение количества заболевших коронавирусной инфекцией сохранится, будущие студенты потеряют минимум учебного времени. Напомним, всего в России выявлено более 317 тысяч случаев заражения COVID-19. За последние несколько дней наметилась тенденция снижения индекса распространения болезни.

Дмитрий Кошевой