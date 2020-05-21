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Россияне могут купить бытовую технику по подписке

Сегодня, 11:32

Американский производитель Whirlpool решился расширять «границы».

Купить бытовую технику по подписке для многих казалось нереальным. Однако недавно стало известно, что американский производитель Whirlpool совместно с оператором Forward Leasing запустил в России такие продажи. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На деле эта система работает таким образом. Покупатель имеет возможность получить технику брендов KitchenAid, Whirlpool, Hotpoint и Indesit за фиксированную плату в месяц. По итогу потребитель может выкупить технику в собственность или заменить на новую модель, при выполнении всех условий.

Несомненно, это станет выгодным решением для многих Россиян, которые за умеренную плату в месяц смогут получить бытовую технику известных брендов. Совместно с оператором Forward Leasing работает не только американский производитель Whirlpool, но и компания Samsung, которая тоже осваивает новые технологии.

Конечно, то, что россияне смогут купить бытовую технику по подписке, это огромный плюс. В дальнейшем, если это будет иметь успех, многие компании могут заключить сотрудничество с оператором Forward Leasing.


Александр Великий

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