Россияне могут купить бытовую технику по подписке

Американский производитель Whirlpool решился расширять «границы».

Купить бытовую технику по подписке для многих казалось нереальным. Однако недавно стало известно, что американский производитель Whirlpool совместно с оператором Forward Leasing запустил в России такие продажи. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На деле эта система работает таким образом. Покупатель имеет возможность получить технику брендов KitchenAid, Whirlpool, Hotpoint и Indesit за фиксированную плату в месяц. По итогу потребитель может выкупить технику в собственность или заменить на новую модель, при выполнении всех условий.

Несомненно, это станет выгодным решением для многих Россиян, которые за умеренную плату в месяц смогут получить бытовую технику известных брендов. Совместно с оператором Forward Leasing работает не только американский производитель Whirlpool, но и компания Samsung, которая тоже осваивает новые технологии.

Конечно, то, что россияне смогут купить бытовую технику по подписке, это огромный плюс. В дальнейшем, если это будет иметь успех, многие компании могут заключить сотрудничество с оператором Forward Leasing.

Александр Великий