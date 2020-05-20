В Сети высмеяли советского инженера, завтракающего раками

Фото назвали советским «постановочным враньём».

18 мая в социальных сетях появилась фотография, подписанная как «Завтрак советского инженера и его семьи, 1970-е». Снимок выложил пользователь Twitter с ником «Жизнь в СССР!». Кадр вызвал массу споров и обсуждений, к которым присоединился Анатолий Вассерман.

На фотографии изображены люди, сидящие за обеденным столом. В глаза бросается обилие рыбы, украшенной лимонами и тарелка с раками. Якобы завтракающего советского инженера сразу же высмеяли в Сети. Пользователи удивились такой роскоши во времена тотального дефицита. Ситуация попытался разъяснить публицист Анатолий Вассерман.

«В те времена рыба была гораздо доступнее мяса. Советский рыболовецкий флот активно действовал во всех морях и океанах. Раки тоже считались доступными. Однако в обычные магазины их завозили редко. С ними было много возни. А вот в деревне раков можно было наловить собственноручно», - рассказал Вассерман.

Снимок «завтракающего инженера» в соцсетях нарекли «постановочным враньём». Однако позже выяснилась настоящая судьба фотографии. Один из пользователей Twitter сообщил, что снимок называется «Рыбный день в кубанской семье». Сделан он был фотографом Юрием Петшаковским в 1985 году. Данный кадр можно было встретить в некоторых советских поваренных книгах.

Антон Жилин