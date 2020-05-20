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Эксперт из «Опоры России» назвал нежелательные товары с AliExpress

Сегодня, 18:08

За некоторые покупки можно получить реальный срок.

Покупая товары с AliExpress, очень важно обращать внимание на российское законодательство. За некоторые нарушения можно угодить в тюрьму на срок до четырёх лет. Об этом агентству «Прайм» сообщил вице-президент союза предпринимателей «Опора России» Павел Сигал.

Эксперт подчеркнул, что законы РФ и КНР отличаются. Поэтому не все покупки «правильно поймут» российские таможенники.

«Холодное и огнестрельное оружие, а также неоригинальные копии известных брендов будут расцениваться как нарушение», - предупредил Павел Сигал.

В некоторых случаях предусмотрена уголовная ответственность и срок заключения.

Кроме очевидных рисков, эксперт из «Опоры России» назвал товары с AliExpress, о запрете которых знают не все. Речь идёт о приборах с технологией скрытого наблюдения и записи. В интернет-магазинах можно встретить различные ручки, очки, зажигалки и прочие устройства со встроенной камерой. Законодательство РФ запрещает использование таких приспособлений.

Кроме запрещённых, существуют и нежелательные товары. К таким Павел Сигал относит те, которые резко подорожали из-за падения курса рубля. Вице-президент «Опоры России» советует воздержаться от таких покупок.

Отдел статистики AliExpress Россия выяснил, что в период карантина россияне чаще всего заказывают на площадке игровые консоли, телевизоры и гаджеты. Видеоигры заняли первое место в ТОП-продаж. Также отмечается повышенный интерес к интернет-магазину со стороны зрелого населения. Люди преклонного возраста обращают внимание на книги, тренажёры и приспособления для домашнего мини-огорода.


Антон Жилин

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