Эксперт из «Опоры России» назвал нежелательные товары с AliExpress

За некоторые покупки можно получить реальный срок.
Покупая товары с AliExpress, очень важно обращать внимание на российское законодательство. За некоторые нарушения можно угодить в тюрьму на срок до четырёх лет. Об этом агентству «Прайм» сообщил вице-президент союза предпринимателей «Опора России» Павел Сигал.
Эксперт подчеркнул, что законы РФ и КНР отличаются. Поэтому не все покупки «правильно поймут» российские таможенники.
В некоторых случаях предусмотрена уголовная ответственность и срок заключения.
Кроме очевидных рисков, эксперт из «Опоры России» назвал товары с AliExpress, о запрете которых знают не все. Речь идёт о приборах с технологией скрытого наблюдения и записи. В интернет-магазинах можно встретить различные ручки, очки, зажигалки и прочие устройства со встроенной камерой. Законодательство РФ запрещает использование таких приспособлений.
Кроме запрещённых, существуют и нежелательные товары. К таким Павел Сигал относит те, которые резко подорожали из-за падения курса рубля. Вице-президент «Опоры России» советует воздержаться от таких покупок.
Отдел статистики AliExpress Россия выяснил, что в период карантина россияне чаще всего заказывают на площадке игровые консоли, телевизоры и гаджеты. Видеоигры заняли первое место в ТОП-продаж. Также отмечается повышенный интерес к интернет-магазину со стороны зрелого населения. Люди преклонного возраста обращают внимание на книги, тренажёры и приспособления для домашнего мини-огорода.