Работники «скорой» Белгорода решили добиться справедливой оплаты через видеосообщение Путину

Благодаря массовым жалобам правительство начало разбираться.

По словам сотрудников, жалоба в региональное правительство ничего не дала - проблему надо решать с «самых верхов».

Работники не дождались обещанных правительством выплат за нахождение в группе риска при работе с пациентами с пневмонией и ОРВИ, и решились обратиться к президенту страны через массовое сообщение. Вскоре «флэшмоб» подхватили и сотрудники другой «скорой» Белгорода, также записав видеосообщение Путину. Это не единственные сообщения с жалобами: также записывали сообщения и другие работники, водители, которые тоже находятся в зоне риска.

Суть сообщения у всех одна - нет справедливой оплаты. Кому-то выплачивают, другим нет, система выплат также совершенно непонятная. Те, кто получил выплаты - почти смеются: 900 рублей помощи от государства.

После записанного обращения в дело вступила прокуратура. Проверки всех документов и отдельных случаев каждого медработника привели к тому, что действительно было нарушение трудовых прав врачей.

Главврачам, которые не следили за соблюдением условий выплат, внесены представления. Это главные врачи ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Старого Оскола» и ОГБУЗ «Городская поликлиника г. Белгорода». Все представления теперь взяты на контроль.

Более того, проверки соблюдения всех прав в соответствии с законом продолжаются и контролируются прокуратурой области.

Ангелина Соколовская