«Сбербанк» и «Азбука вкуса» запускают магазин без продавцов

От редактора

«Сбербанк» и «Азбука вкуса» запускают магазин без продавцов

Совместный с Visa проект основан на системе видеонаблюдения, и мобильном приложении.

Политолог прогнозирует цену в 110 рублей за доллар летом

Мнение

Политолог прогнозирует цену в 110 рублей за доллар летом

Владимир Соловей считает, что правительство России готовит девальвацию.

Эксперт из «Опоры России» назвал нежелательные товары с AliExpress

Мнение

Эксперт из «Опоры России» назвал нежелательные товары с AliExpress

За некоторые покупки можно получить реальный срок.

Сюжеты:

«Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе «Блокадницу» еще не забыли? Ольга Бузова спасает репутацию с помощью ветеранов «Ловушка» сработала или почему Борисова может стать соведущей «Прямого эфира» Мальчишник в Вегасе: Стрельца ждут «отрывные» выходные Береги веки смолоду! Как предотвратить появление «гусиных лапок»
Главная страница | Общество | Работники «скорой» Белгорода решили добиться справедливой оплаты через видеосообщение Путину

Работники «скорой» Белгорода решили добиться справедливой оплаты через видеосообщение Путину

Сегодня, 10:50

Благодаря массовым жалобам правительство начало разбираться.

По словам сотрудников, жалоба в региональное правительство ничего не дала - проблему надо решать с «самых верхов». 

Работники не дождались обещанных правительством выплат за нахождение в группе риска при работе с пациентами с пневмонией и ОРВИ, и решились обратиться к президенту страны через массовое сообщение. Вскоре «флэшмоб» подхватили и сотрудники другой «скорой» Белгорода, также записав видеосообщение Путину. Это не единственные сообщения с жалобами: также записывали сообщения и другие работники, водители, которые тоже находятся в зоне риска.

Суть сообщения у всех одна - нет справедливой оплаты. Кому-то выплачивают, другим нет, система выплат также совершенно непонятная. Те, кто получил выплаты - почти смеются: 900 рублей помощи от государства.

После записанного обращения в дело вступила прокуратура. Проверки всех документов и отдельных случаев каждого медработника привели к тому, что действительно было нарушение трудовых прав врачей.

Главврачам, которые не следили за соблюдением условий выплат, внесены представления. Это главные врачи ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Старого Оскола» и ОГБУЗ «Городская поликлиника г. Белгорода». Все представления теперь взяты на контроль.

Более того, проверки соблюдения всех прав в соответствии с законом продолжаются и контролируются прокуратурой области.


Ангелина Соколовская

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
За пациентами с COVID-19 в Сосновом Бору установили онлайн-наблюдение
За пациентами с COVID-19 в Сосновом Бору установили онлайн-наблюдение

Камеры позволят круглосуточно наблюдать за состоянием инфицированных. 

В Северной Осетии хотят пересмотреть систему коммунальных платежей России
В Северной Осетии хотят пересмотреть систему коммунальных платежей России

Новый законопроект от парламента предлагает изменение системы.

Генеральный директор «Россети» Павел Ливинский: «Подготовка к ОЗП идет по графику»
Генеральный директор «Россети» Павел Ливинский: «Подготовка к ОЗП идет по графику»

 Глава «Россети» Павел Ливинский отметил, что ремонтно-профилактические работы по подготовке к осенне-зимнему сезону уже начались и будут выполняться в…

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости