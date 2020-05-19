Глава КРУ Роспотребнадзора назвала самые эффективные маски против COVID-19

Бабура считает, что даже самодельные маски являются достаточным «физическим барьером».

Ношение медицинских масок обязательно для каждого. Они эффективно борются с распространением коронавирусной инфекции по мнению Елены Бабуры, которое глава РУ Роспотребнадзора озвучила в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград».

«Цель маски — создание барьера для крупных капель слюны, в которых содержится COVID-19. По результатам многократных исследований, в которых сравнивали эффективность разных масок, в том числе медицинских, самодельных и респираторов установлено, что хирургические маски снижают риски в четыре раза, респираторы защищают на 99%, а самодельные — на 67%», — резюмировала глава КРУ Роспотребнадзора.

Несмотря на то, что самодельные маски явно не самые эффективные против COVID-19, глава КРУ предлагает оставить хирургические маски и респираторы медикам и не создавать искусственный дефицит. Самостоятельно сшить маску несложно. Их достаточно менять каждые три часа. Вместе с остальными мерами предосторожности, рекомендуемыми Роспотребнадзором, Бабура назвала этого вполне достаточным, чтобы не заразиться COVID-19, считает Бабура.

Также Елена Бабура отметила, что жители Калининграда соблюдают предписания ведомства и в большинстве своём надевают в общественных местах маски.

Шура Альтшуль