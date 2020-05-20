Новый законопроект от парламента предлагает изменение системы.

В Северной Осетии хотят пересмотреть систему коммунальных платежей России. В новом законопроекте предполагается включение общедомовых нужд в стоимость тарифов. Как заявляют в Северной Осетии, действующей системе оплаты коммунальных тарифов в России не хватает простоты и прозрачности. Это, по их словам, порождает социальную напряжённость и, как результат, всё больше россиян обращаются в высшие инстанции.

Согласно прилагающейся к законопроекту пояснительной записке, из-за того, что объектом требования оплаты коммунальных ресурсов обычно являются управляющие компании и союзы собственников жилья, первые часто банкротятся, а вторые часто попадают в судебные разбирательства.

Пояснительная записке ещё уточняет, что в новой системе оплаты за общедомовые нужды (ОДН) будут учтены интересы всех: жильцы многоквартирных домов, поставщики коммунальных услуг, управляющие компаний и ТСЖ. Согласно новой системе, отныне размер платы за ОДН будет прямо зависеть от индивидуального потребления коммунальных услуг. Как результат, устанавливать дорогостоящие общедомовые приборы учёта коммунальных ресурсов не будет более актуально. А посему и снизятся расходы граждан.

Среди предложений законопроекта есть также исключение норм, по которым жильцы обязаны устанавливать коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления коммунальных ресурсов. Это затрагивает в том числе и многоквартирные дома, требующие проведение капремонта общего имущества.

Милорад Васич