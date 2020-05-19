Камеры позволят круглосуточно наблюдать за состоянием инфицированных.

В Сосновом Бору для больных коронавирусом адаптировали родильное отделение. Женская консультация временно ведёт приём в деском отделении. Об этом стало известно от сотрудников пресс-службы ФГБУЗ ЦМСЧ. В больнице есть вся необходимая техника, включая ИВЛ и операционные, что позволит принимать оказывать оперативное лечение и принимать роды у заражённых.

Для постоянного контроля за пациентами с COVID-19 в Сосновом Бору установили онлайн-наблюдение, чтобы персонал мог следить за изменением их состояния круглосуточно. В штате присутствуют все необходимые специалисты: инфекционисты, терапевты и реаниматологи. Для персонала есть зона отдыха на первом этаже.

По состоянию на утро 19 мая в Сосновом Бору насчитывается уже 35 подтверждённых случаев заражения COVID-19 . 6 человек находятся в больнице с пневмонией.

Шура Альтшуль