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Почти 850 тысяч человек посмотрели онлайн-акцию «Ночь в музее»

Сегодня, 10:41

Популярное культурное событие в этом году прошло в онлайн-формате.

Заранее подготовленная программа была показана в виде прямой онлайн-трансляции более 50 культурных площадок Москвы. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной все онлайн-события «Ночи в музее» посмотрели около 850 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом (529 тысяч зрителей) аудитория выросла более чем на 300 тысяч.

Пальма первенства по популярности досталась Мемориальному музею космонавтики. Суммарно его мероприятия посмотрели более 220 тысяч человек. Более 75 тысяч зрителей посетили онлайн-выставку семейного театрального фестиваля «Город в окне». А выставка Музея Булгакова «Комикс Мастер и Маргарита. Михаил Булгаков в бумажном кино» приняла почти 62 тысячи человек. Онлайн-тур по Музею зоопарка принял почти 58 тысяч «посетителей».

Не обделили вниманием и тему Великой Отечественной войны. Музей обороны Москвы и музей танка Т-34 также провели онлайн-экскурсии. Что же до поэтов, то в этот раз можно было посетить по интернету Музей Владимира Высоцкого, Государственный музей А. С. Пушкина и Музей Есенина. Последний, кстати, имели возможность посетить и люди с проблемами со слухом, поскольку лекцию «Большое видится на расстояньи» в Музее Есенина сопровождал сурдоперевод.

Данная акция является ежегодной. Но пандемия коронавируса стала причиной, по которой впервые за 14 лет формат акции прошёл в режиме онлайн.


Милорад Васич

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