Почти 850 тысяч человек посмотрели онлайн-акцию «Ночь в музее»

Популярное культурное событие в этом году прошло в онлайн-формате.
Пальма первенства по популярности досталась Мемориальному музею космонавтики. Суммарно его мероприятия посмотрели более 220 тысяч человек. Более 75 тысяч зрителей посетили онлайн-выставку семейного театрального фестиваля «Город в окне». А выставка Музея Булгакова «Комикс Мастер и Маргарита. Михаил Булгаков в бумажном кино» приняла почти 62 тысячи человек. Онлайн-тур по Музею зоопарка принял почти 58 тысяч «посетителей».
Не обделили вниманием и тему Великой Отечественной войны. Музей обороны Москвы и музей танка Т-34 также провели онлайн-экскурсии. Что же до поэтов, то в этот раз можно было посетить по интернету Музей Владимира Высоцкого, Государственный музей А. С. Пушкина и Музей Есенина. Последний, кстати, имели возможность посетить и люди с проблемами со слухом, поскольку лекцию «Большое видится на расстояньи» в Музее Есенина сопровождал сурдоперевод.
Данная акция является ежегодной. Но пандемия коронавируса стала причиной, по которой впервые за 14 лет формат акции прошёл в режиме онлайн.