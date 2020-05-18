В Британии создадут 100 миллионов доз вакцины от COVID-19

Уже к сентябрю ожидается партия из 30 миллионов доз вакцины.
Контракт Оксфордского университета с фармацевтической компанией AstraZeneca предполагает произвести миллионов доз вакцины против коронавируса (COVID-19).
Как говорит Шарма, согласно контракту с AstraZeneca из предполагаемого выпуска 100 миллионов доз вакцин от COVID-19, 30 миллионов из них ожидаются уже к сентябрю для жителей Великобритании. Министр также подметил, что остальной частью вакцин Великобритания собирается поделиться с развивающимся странам «по минимально возможной стоимости».
Во Всемирной Организации здравохранениия напоминают, что в мире сейчас более ста вакцин от COVID-19 находятся в разработке. Так, в Китае уже проходят клинические испытания пять разных вакцин. А завершение этих испытаний планируется уже на июль 2020 года.