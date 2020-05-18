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В Британии создадут 100 миллионов доз вакцины от COVID-19

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В Британии создадут 100 миллионов доз вакцины от COVID-19

Уже к сентябрю ожидается партия из 30 миллионов доз вакцины.

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В Британии создадут 100 миллионов доз вакцины от COVID-19

Вчера, 19:00

Уже к сентябрю ожидается партия из 30 миллионов доз вакцины.

Контракт Оксфордского университета с фармацевтической компанией AstraZeneca предполагает произвести миллионов доз вакцины против коронавируса (COVID-19).

«Наши учёные находятся впереди по разработке вакцин. Эта сделка с AstraZeneca означает, что, если вакцина Оксфордского университета пройдет испытания, люди в Великобритании первые получат доступ к ней, что поможет защитить тысячи жизней», — пояснил министр бизнеса Великобритании Алок Шарма 17 мая в рамках ежедневного брифинга, посвящённому ситуации с коронавирусом.

Как говорит Шарма, согласно контракту с AstraZeneca из предполагаемого выпуска 100 миллионов доз вакцин от COVID-19, 30 миллионов из них ожидаются уже к сентябрю для жителей Великобритании. Министр также подметил, что остальной частью вакцин Великобритания собирается поделиться с развивающимся странам «по минимально возможной стоимости».

Во Всемирной Организации здравохранениия напоминают, что в мире сейчас более ста вакцин от COVID-19 находятся в разработке. Так, в Китае уже проходят клинические испытания пять разных вакцин. А завершение этих испытаний планируется уже на июль 2020 года.


Милорад Васич

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