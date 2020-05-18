Парки Москвы создали онлайн-занятия на неделю

На сайтах 18 парков можно будет принять участие в онлайн-мероприятиях, нацеленных на образовательный и развлекательный сегмент.

В период с 18 по 24 мая восемнадцать парков Москвы обеспечат виртуальные собрания, позволяя москвичам провести досуг, не нарушая мер предосторожности. Выбор мероприятий очень разнообразный. Жители столицы смогут как совершить онлайн-экскурсию по Парку Горького, так и принять участие в уроке по ментальной арифметике от Лианозовского парка.

Нуждающиеся в психологической помощи могут посетить сайт Бабушкинского парка, где специалисты Московской службы психологической помощи населению предоставят советы. Например, 18 мая советы по построениям отношений можно будет получить на лекции психолога Натальи Болдыревой «Счастливы вместе».

Что же до Парка Горького, то 19 мая москвичей будет ждать виртуальная прогулка около Пионерского пруда и по аллее ландышей. Социальные сети должны будут заинтересовать садоводов-любителей. Благодаря парку «Фили» там 22 мая в 15:00 в свободном доступе появится видеолекция ландшафтного дизайнера парка Алексея Бабина. Будут подняты темы, такие как правильная обрезка плодовых весной и какие лучше высаживать сейчас.

Желающим приобщиться к литературе стоит обратить внимание на страницы Воронцовского парка. Там 23 мая в 12:00 появится новая лекция проекта «Дворянская гостиная». В её рамках библиотекарь Ольга Баранова раскроет интересные факты из биографии испанского писателя Мигеля де Сервантеса и его романа «Дон Кихот». Таганский же парк организует спектакль-концерт «Эхо мелодии жизни: Александр Алябьев», посвящённый популярному российскому композитору XIX века.

Милорад Васич