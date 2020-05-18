Аферисты пугают воронежцев СМС-рассылкой о штрафах за нарушение карантина

Мнение

Аферисты пугают воронежцев СМС-рассылкой о штрафах за нарушение карантина

О фактах мошенничества горожан предупредили в городском паблике.

В Британии создадут 100 миллионов доз вакцины от COVID-19

Мнение

В Британии создадут 100 миллионов доз вакцины от COVID-19

Уже к сентябрю ожидается партия из 30 миллионов доз вакцины.

Сюжеты:

«Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе «Блокадницу» еще не забыли? Ольга Бузова спасает репутацию с помощью ветеранов «Ловушка» сработала или почему Борисова может стать соведущей «Прямого эфира» Мальчишник в Вегасе: Стрельца ждут «отрывные» выходные Береги веки смолоду! Как предотвратить появление «гусиных лапок»
Главная страница | Общество | Аферисты пугают воронежцев СМС-рассылкой о штрафах за нарушение карантина

Аферисты пугают воронежцев СМС-рассылкой о штрафах за нарушение карантина

Вчера, 14:59

О фактах мошенничества горожан предупредили в городском паблике.

Жители Воронежа могут стать жертвами аферистов, сообщают в группе «Подслушано Воронеж» в ВКонтакте. В посте говорится, что воронежцев пугают СМС-рассылкой, в которой изложено требование о штрафах за нарушение карантина. Основание для наложения штрафов являются якобы данные геолокации.

Для скептически настроенных воронежцев аферисты предусмотрительно включили в текст ссылки на статьи КоАП и номер постановления. Правда, номер для перечисления штрафов, мошенники выбрали мобильного оператора Tele2.

Времени опомниться потенциальной жертве аферисты решили не оставлять. За отказ оплатить 3 тысячи рублей штрафа в течение 24 часов «нарушителю» грозит преследование по УК РФ.

Большинство воронежцев понимают, что это фейк и попытка нажиться на карантине, но есть опасения, что некоторые доверчивые граждане могут не распознать мошенническую схему и заплатить штраф за нарушение карантина. Особенно это касается пожилых граждан.


Шура Альтшуль

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе
Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе

Звёзды помогут знаку проявить себя.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости