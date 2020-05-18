Аферисты пугают воронежцев СМС-рассылкой о штрафах за нарушение карантина

О фактах мошенничества горожан предупредили в городском паблике.

Жители Воронежа могут стать жертвами аферистов, сообщают в группе «Подслушано Воронеж» в ВКонтакте. В посте говорится, что воронежцев пугают СМС-рассылкой, в которой изложено требование о штрафах за нарушение карантина. Основание для наложения штрафов являются якобы данные геолокации.

Для скептически настроенных воронежцев аферисты предусмотрительно включили в текст ссылки на статьи КоАП и номер постановления. Правда, номер для перечисления штрафов, мошенники выбрали мобильного оператора Tele2.

Времени опомниться потенциальной жертве аферисты решили не оставлять. За отказ оплатить 3 тысячи рублей штрафа в течение 24 часов «нарушителю» грозит преследование по УК РФ.

Большинство воронежцев понимают, что это фейк и попытка нажиться на карантине, но есть опасения, что некоторые доверчивые граждане могут не распознать мошенническую схему и заплатить штраф за нарушение карантина. Особенно это касается пожилых граждан.

Шура Альтшуль